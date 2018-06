"Si sono allontanati dal Comune", chiesta la condanna di 21 impiegati

La sentenza sarà emessa il 25 ottobre. Sono 21 gli imputati per i quali è stata chiesta la condanna a seguito di un'inchiesta, del 2011, per truffa e interruzione di pubblico servizio. Si tratta di impiegati comunali di Camastra che si sarebbero allontanati dal posto di lavoro, per ore, senza giustificato motivo. Il processo è in corso davanti al giudice monocratico del tribunale di Agrigento Gianfranca Infantino.

Le richieste di pena, per i 21 imputati, già fatte dalla Procura, vanno da un minimo di 2 mesi ad un massimo di un anno e 3 mesi. Ieri hanno discusso gli avvocati difensori. I legali che rappresentano gli imputati sono: Giuseppe Cacciatore, Valentina Fabbrica, Ignazio Valenza e Diego Giarratana.