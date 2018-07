Assenteismo durante le ore di lavoro, rinviati a giudizio otto dipendenti comunali

Si sarebbero assentati durante l’orario di lavoro, per alcune ore, in un periodo compreso tra maggio e giugno del 2017. A distanza di un anno - si legge sul Giornale di Sicilia - il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Sciacca, Rosario Di Gioia, ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero, Carlo Boranga, nei confronti di otto dipendenti del Comune di Cianciana.

Le indagini, dalle quali è scaturito il procedimento sono state svolte dai carabinieri della compagnia di Cammarata e della stazione di Cianciana. Coinvolti nelle indagini Salvatore Campisi, di 63 anni; Giuseppe Sanzeri, di 52; Domenico Piazza, di 66; Salvatore Lo Monaco, di 63; Antonino Montalbano, di 61; Giovanni Battista Piazza, di 50; Maria Rosa Lo Bue, di 52; Salvatore Re, di 66.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Salvatore Campisi, nella qualità di comandante della polizia municipale, avrebbe attestato falsamente la propria presenza in servizio tramite la strisciatura del badge nell’apparecchio marcatempo non svolgendo, però, attività attinente alle proprie mansioni per 5 ore e 56 minuti. Per Giuseppe Sanzeri, funzionario presso l’ufficio tecnico del Comune, la contestazione riguarda, invece, 5 ore e 25 minuti; Domenico Piazza, istruttore amministrativo presso l’ufficio Commercio, 8 ore e 16 minuti; Salvatore Lo Monaco, funzionario dell’ufficio Tecnico, 4 ore e 40 minuti; Antonino Montalbano, aiuto fontaniere, 14 ore e 2 minuti; Giovanni Battista Piazza, custode del campo di calcetto, 8 ore e 26 minuti. Per Maria Rosa Lo Bue, vigile urbano, la vicenda riguarda un periodo compreso tra maggio e settembre del 2017 in alcune giornate di sabato e per complessive 5 ore e 19 minuti. Infine, per Salvatore Re, vice segretario comunale, secondo le indagini, in otto giornate, tutte nel mese di maggio del 2017, 4 ore e 4 minuti.