Assemblea d'istituto al "Politi", presente anche l'Uds

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’UdS Agrigento era presente all'assemblea d’istituto del liceo “R. Politi” durante la quale si sono trattati temi molto importanti per la fase storico-politica in cui viviamo: la disabilità, l’etnia.

Sono stati realizzati dei cartelloni, dei manifesti e delle foto petizioni con lo scopo di sensibilizzare gli studenti e creare in loro un pensiero critico su diversi temi.

L'assemblea si è aperta con una cover realizzata dal coordinatore territoriale Flavio Neri della canzone ‘Esseri Umani’ di Marco Mengoni, coinvolgendo l'intero istituto in festa.

Successivamente insieme agli altri rappresentati d'istituto, Gaia Vella (esecutivo territoriale), Danilo Mungiovì (esecutivo regionale), Giuseppe Mandracchia, Alisia Alaimo ed Alessia Messina hanno aperto una discussione sui macro argomenti citati in precedenza, invitando i ragazzi a raccontare la propria esperienza.

Un’alunna del liceo delle scienze umane, è intervenuta e con molto coraggio ha parlato della sua infanzia e degli ostacoli che ha dovuto affrontare a causa della DSA (dislessia), riuscendo a far capire a tutt* le difficoltà che si affrontano a causa di questo problema. In un clima di coinvolgimento totale, sono iniziate le attività ricreative, gestite dalla Resp.Org. (responsabile dell’organizzazione territoriale) Elisa Messina, che comprendevano la pittura facciale con dei simboli di genere ed i colori dell’arcobaleno, la realizzazione di un telone con il simbolo della pace e i simboli di genere che sottolineavano la parità, e tre punti di raccolta: il primo con lo scopo di raccogliere adesioni per un'aula autogestita (previsto dal DPR 567), un piccolo ma grande spazio di democrazia all'interno dell'istituzione scolastica; il secondo punto di raccolta era dedicato al raccoglimento delle esperienze di alternanza scuola lavoro; il terzo punto invece metteva in primo piano le opinioni degli studenti, che usufruendo di un cartellone nero e dei gessetti, potevano lasciare la loro idea per il codice etico dell’alternanza, cioè quell'insieme di principi di condotta e regole con lo scopo di tutelare lo studente durante l’alternanza, che l’UdS si impegna a far diventare valido legalmente. Tra l'euforica energia di tutti Flavio Neri canta un suo inedito, Blu.

Questo brano tratta la problematica della violenza sulle donne, tema che ha colpito ed emozionato tutti i presenti. Tra applausi, sorrisi e qualche lacrima l'assemblea si è conclusa.

Il pomeriggio tutti i compagni dell’UdS Agrigento si sono riuniti per la riunione settimanale, per continuare a discutere e ragionare sui temi trattati la mattina partendo dai diritti di genere, punto tenuto da Gaia Vella, e subito dopo i compagni agrigentini hanno avviato un dibattito su diversi argomenti (Fertility Day, Women’s March, diritti egualitari agli uomini nei posti di lavoro, l'importanza dell'educazione sessuale e l'affettività, la detassazione degli assorbenti).

Il dibattito, che ha coinvolto tutti i compagni, ha messo in risalto l’energia e la voglia di voler cambiare le cose, la voglia di lottare per abbattere ogni ingiustizia e pregiudizio. Elementi caratteristici del sindacato studentesco come: lo scambio di opinioni, la libertà di parola, l’unione del gruppo, la serietà, l’energia, l’uguaglianza, la parità; hanno fatto si che ogni componente dell’organizzazione potesse esprimere la propria idea ed essere ascoltato da tutti. La riunione è terminata con un monito, il monito di lavorare e combattere per migliorare la realtà in cui viviamo,una società più giusta.