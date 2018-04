Cittadella della salute, revocata la disinfestazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Direzione Sanitaria di questa ASP comunica che, per problemi organizzativi, viene rinviato a data da destinarsi l'intervento di disinfestazione in tutti gli uffici della Cittadella della Salute del Viale della Vittoria ad Agrigento previsto per il 30 aprile p.v.