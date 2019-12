Salvatore Iacolino nuovo dirigente amministrativo all'Asp Siracusa

L'ex eurodeputato regionale e già dirigente dell'Asp di Agrigento Salvatore Iacolino torna a Siracusa. Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, già manager nella città dei Templi, lo ha infatti nominato direttore amministrativo dell’azienda siracusana. Iacolino si è insediato nei giorni scorsi. E' stato già drettore generale dell’Azienda sanitaria di Palermo dal 2005 al 2009 e direttore amministrativo dal 2001 al 2005 dell’Azienda sanitaria di Agrigento.

Salvatore Parello, coordinatore provinciale del Movimento “Pensiero Libero” ha espresso "vivo compiacimento". “Siamo certi che, anche da questa postazione apicale, grazie all'esperienza maturata nel passato quale manager della sanità sia nella nostra realtà provinciale che in quella dell’ASL 6 di Palermo (in questo caso da direttore generale), alla competenza che caratterizza il suo profilo professionale ed al buon senso, equilibrio ed onestà che contraddistingue la sua personalità, riuscirà a portare avanti un lavoro efficace per garantire servizi più efficienti nelle strutture dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ad esclusivo vantaggio dell’utenza”.