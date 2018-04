Da casa a scuola con il "Piedibus": è partito il progetto per la salute

Si chiama "Piedibus" ed è un "autobus" che va a piedi. A formarlo è stata una carovana di bambini, diretti a scuola, accompagnata da un paio di adulti: uno che fa da autista, l'altro che chiude la fila. E' stato inaugurato oggi, a San Leone, il progetto di educazione alla salute, promosso dall'Asp e realizzato dal dirigente scolastico Luigi Costanza con la collaborazione della polizia municipale di Agrigento. Presente, stamani, anche l'assessore alla Polizia municipale: Gabriella Battaglia.

Oggi, il "Piedibus" ha accompagnato gli alunni al plesso "Maria Montessori" di San Leone, domani invece, al Villaggio Peruzzo, li accompagnerà al plesso "Manhattan" dell'istituto "Rita Levi Montalcini" diretto da Luigi Costanza. Il "Piedibus", come un vero e proprio bus di linea, parte da un capolinea e segue un determinato percorso, raccoglie i passeggeri a determinate fermate ed è sempre in orario. Il progetto dell'ufficio Educazione alla salute dell'Asp di Agrigento serve per invogliare i piccini all'attività fisica.

