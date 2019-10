Asp, il direttore generale Santonocito pronto a lasciare Agrigento per un nuovo incarico

A nove mesi dalla sua costituzione la direzione generale dell'Asp potrebbe nuovamente cambiare "volto".

L'attuale manager, Giorgio Giulio Santonocito, secondo il quotidiano La Sicilia, avrebbe ricevuto delle proposte lavorative da un'azienda sanitaria laziale e starebbe valutando il da farsi. Questo creerebbe una vacatio organizzativa non di poco conto all'interno della struttura agrigentina, dato che non sarebbe nemmeno chiaro cosa possa concretamente accadere. Le ipotesi sono due: un commissariamento o la guida, temporanea, da parte del direttore sanitario e di quello amministrativo nelle more della nuova nomina.