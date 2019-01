Problemi tecnici all'Asp, ridotta la funzionalità del numero verde

A seguito di un problema tecnico, la funzionalità del numero verde 800589444 del call center Cup (numero per la prenotazione di visite specialistiche nelle strutture sanitarie dell'Asp) risulta parzialmente ridotta. Per evitare disservizi per l'utenza e attese prolungate al telefono, è consigliabile inviare la foto della ricetta da prenotare attraverso Whatsapp.

Il numero dove inviare le ricette è il 334/1071445 per i cognomi dalla A alla L e il numero 338/4680487 per i cognomi dalla M alla Z. A comunicarlo è Claudio Lombardo, responsabile del Cup.