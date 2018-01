L'Asp vuole "fare cassa" e mette in vendita le sue proprietà

L'Asp di Agrigento ha bisogno di fare cassa e mette in vendita le sue proprietà. Inoltre - si legge sul quotidiano La Sicilia - rinnova i contratti di locazione agraria, con priorità di quelli già scaduti, fissando l'importo dei nuovi canoni in base ai valori imposti dall'Agenzia delle Entrate. Si tratta, ovviamente, di immobili che non sono utili allo svolgimento delle attività sanitarie.

La vendita delle proprietà sarà conseguita con procedura ad evidenza pubblica e con manifestazione di interesse ed offerta diretta di vendita. Gli immobili e i terreni sono sparsi in tutta la provincia. Ad Agrigento, tra gli altri, sono in vendita due magazzini in via Atenea, tre appartamenti in via San Vito un edificio in contrada Ciavolotta ed un appartamento in via Esseneto.