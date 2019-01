"Osteosintesi sbagliata dopo un incidente stradale", chiesto risarcimento danni

Hanno bloccato i frammenti ossei, determinati dalla frattura, con viti e placche. Un intervento chirurgico di "osteosintesi" che sarebbe stato, a dire del denunciante, sbagliato. All'Asp di Agrigento è stato pertanto richiesto, davanti al tribunale della città dei Templi, un risarcimento danni di poco meno di 10 mila euro. L'udienza è stata fissata per il 14 gennaio.

Era il primo agosto del 2013 quando il paziente, dopo un incidente stradale, veniva trasferito dal pronto soccorso dell'ospedale di Ribera al reparto di Ortopedia e Traumatologia del "Giovanni Paolo II" di Sciacca dove, cinque giorni dopo, veniva sottoposto all'intervento chirurgico. L'Asp di Agrigento è stata, poi, citata in giudizio per accertare le eventuali responsabilità della struttura sanitaria e le conseguenze che questo intervento ha avuto sull'integrità psicofisica dell'allora ferito. E' stata chiesta anche la quantificazione dei danni morali, patrimoniali, non patrimoniali e biologici.

L'Asp ha deciso di costituirsi in giudizio per difendere la legittimità e la correttezza dell'operato dell'azienda e per ottenere il rigetto delle pretese risarcitorie. E' stato già affidato - da parte dell'azienda sanitaria provinciale - l'incarico di difesa e rappresentanza dell'ente all'avvocato Pietro Alosi.