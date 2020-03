Coronavirus, prorogata esenzione ticket e sospesa assistenza riabilitativa

Esenzione ticket prorogata al 30 giugno. Così come stabilito lo scorso venerdì dall'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza. Temporaneamente sospesa - sempre perché lo ha disposto la Regione - l'assistenza riabilitativa, l’erogazione delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e ambulatoriali.

Esenzione ticket

Per evitare l’assembramento di cittadini negli uffici, gli attestati di esenzione per reddito per condizione economica relativi alle categorie E01, E02, E03 ed E04, rilasciati a seguito di autocertificazione e validi fino al 31 marzo, sono prorogati fino al 30 giugno, limitatamente agli assistiti per i quali permangono le condizioni di status e reddito certificate - hanno reso noto dall'Asp di Agrigento - . L’assistito, qualora si siano modificate le condizioni reddituali o di stato civile comportanti la perdita del diritto, ha l’obbligo di non avvalersi dell’esenzione al fine di non incorrere in sanzioni.

Assistenza sospesa

Sempre per contrastare il contagio da Covid-19, l’assessorato regionale ha disposto che l’assistenza riabilitativa (ex art.26 L. 833/78), l’erogazione delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e ambulatoriali venga temporaneamente sospesa. Sospese anche le visite domiciliari nell’ambito della specialistica ambulatoriale, salvo prestazioni ritenute indifferibili, concordate con lo specialista e previa valutazione del rischio di contagio Covid-19 presso il nucleo familiare dell’assistito - spiegano dall'Asp - . Per ciò che riguarda l’assistenza domiciliare integrata (ADI) viene data facoltà ai servizi competenti dell'azienda sanitaria provinciale se necessario, di rivalutare e rimodulare gli interventi previsti nei piani assistenziali individuali, limitandone l’erogazione a quelli ritenuti improcrastinabili. Sospese infine anche le prestazioni ambulatoriali di fisiokinesiterapia.