Asp, il commissario straordinario è stato prorogato per altri 45 giorni

Il commissario straordinario dell'Asp di Agrigento, per assicurare continuità all'azienda sanitaria provinciale, compiendo quindi atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti, resterà in servizio per altri 45 giorni al massimo. La proroga, da parte dell'assessorato regionale alla Salute, è arrivata 3 giorni prima della data prevista per la nomina dei nuovi direttori generali.

Non cambia nulla, dunque, all'azienda sanitaria provinciale. Nemmeno il direttore sanitario o quello amministrativo. I loro contratti avranno termine contestualmente alla decadenza del commissario straordinario.