L'Asp cerca un dirigente amministrativo: ecco come partecipare alle selezioni

L’Asp di Agrigento cerca un dirigente amministrativo da destinare, per un anno, al servizio di risorse umane. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, dovranno essere trasmesse a mezzo Pec, a pena di esclusione, all’indirizzo:protocollo@pec.aspag.it evidenziando come oggetto: “Avviso dirigente amministrativo ex art.15 septies (Cognome e nome)”. Le candidature e la documentazione allegata verrà valutata da una apposita commissione. Il dirigente si occuperà della gestione delle risorse umane sotto il profilo giuridico ed economico.