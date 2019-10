Asp, approvato l'atto aziendale della sanità agrigentina

L'azienda sanitaria provinciale ha approvato il proprio atto aziendale.

Lo statuto dell’ente, siglato dalla direzione Asp è stato trasmesso formalmente all’Assessorato regionale alla Sanità per la successiva ratifica ed approvazione.

Il documento, costruito sulla base delle indicazioni fornite ai manager dall’assessore Ruggero Razza inerenti la riorganizzazione della rete ospedaliera isolana, esprime secondo l'azienda "la linea delle scelte direzionali sin qui compiute nel definire i parametri di funzionamento dell’Azienda e la sua articolazione e consente di fissare i principi su cui ispirare le successive scelte gestionali verificandone i risultati. Il traguardo - continuano - non rappresenta un mero adempimento normativo ed inoltre non costituisce l’epilogo di un percorso, una rigida conclusione che esclude repliche ma, anzi, va concepito come un sistema fluido pronto a recepire nuovi input, spunti e contenuti".