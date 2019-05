L'Asp cerca personale, tra le figure anche i dietisti: ecco come candidarsi

L’Asp di Agrigento cerca nuove figure professionali da inserire nell’organico. E’ stato pubblico un avviso per la formazione di graduatoria per incarichi a tempo determinato.

L’Asp è alla ricerca di dietisti, assistenti sanitari e collaboratori professionali sanitari. Nell'avviso pubblciato, oltre a degli specialisti della nutrizione, anche assistenti sanitari e chimici.

I candidati, già da oggi, potranno inviare la loro istanza di partecipazione al bando, per prendere parte ad una nuova ed importante occasione lavorativa. Gli incarichi, sono a tempo determinato.

Per potere prendere parte alla graduatoria, i requisiti specifici sono, tra gli altri: una laurea triennale in dietistica. Per quanto riguarda il collaboratore professionale sanitario, occorre: un diploma di laurea primo livello di assistente sanitario. Per quanto riguarda il chimico, occorre una laurea vecchio ordinamento in chimica, oppure: ana laurea specialistica in chimica, una laurea magistrale in chimica, una laurea magistrale in scienze chimiche, una laurea triennale scienze e tecnologie chimiche.

