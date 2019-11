Asp1, Alessandro Mazzara è il nuovo direttore generale facente funzioni

Alessandro Mazzara è stato nominato direttore generale facente funzioni dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. A farlo, con la sua ultima delibera, è stato l'uscente Giorgio Giulio Santonocito. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Santonocito, da oggi, assume la dirigenza dell'Asl Tivoli di Roma e il "suo" posto verrà dunque preso da Mazzara. Se invece non ci fosse stato questo suo atto, il Dg facente funzioni sarebbe stato automaticamente il "più anziano": quindi il direttore sanitario Gaetano Mancuso. Pare che la scelta di nominare Mazzara sia stata dettata da esigenze puramente tecniche visto che, in questo periodo, per l'Asp sono più le problematiche di natura amministrativa che sanitaria.

Mazzara sarà direttore generale facente funzioni fino a quando la Regione Sicilia non nominerà un nuovo direttore generale oppure fino a quando non verrà designato un commissario.