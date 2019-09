Mancano gli ostetrici nei consultori, l'Asp prova a correre ai ripari

Che il personale sanitario sia carente non soltanto negli ospedali Agrigentini ma anche nei consultori dell'Asp non è un mistero. Per colmare le carenze e garantire lo screening del cervicocarcinoma, il direttore del dipartimento Materno-Infantile ha chiesto la copertura urgente dei posti vacanti disponibili - nei vari consultori - di ostetrico. Nove, per la precisione, i collaboratori professionali sanitari richiesti. Quattro gli incarichi - a tempo determinato - che verranno attribuiti per il potenziamento dello screening del cervicocarcinoma. Le procedure per trovare gli ostetrici mancanti, di fatto, sono state già avviate.

Gli incarichi andranno a scadere alla fine dell'anno. La spesa complessiva che è stata predisposta è di 11.225 euro. La maggiore carenza di personale, nei consultori, si registra a Favara, a Palma di Montechiaro, Bivona e Menfi dove manca lo psicologo; mancano ostetrici, appunto, nei consultori di Menfi, Sciacca, Porto Empedocle, Aragona, Burgio, Bivona, San Biagio Platani, Cammarata e Casteltermini. Manca, poi, un assistente sociale a Sciacca e un ginecologo a Licata.