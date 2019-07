Ospedali, si cercano i direttori delle unità operative complesse: ecco quali e dove

Si cercano i direttori delle unità operative complesse degli ospedali di Agrigento, Canicattì, Licata e Sciacca. Ben 22 gli incarichi che l’azienda sanitaria provinciale intende conferire – dopo l’esame di titoli e colloquio – per cinque anni ad altrettanti dirigenti. L’avviso pubblico diramato dall’Asp 1, di cui è direttore generale Giorgio Giulio Santonocito, arriva dopo il bando. Per l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento si cerca il primario di Chirurgia vascolare, Ostetricia e Ginecologia, Terapia intensive, Astanteria e pronto soccorso, Lungodegenza, Radioterapia e Laboratorio analisi. Per il “Barone Lombardo” di Canicattì si cercano invece i direttori per i reparti di Cardiologia, Ostetricia e Ginecologica e Pronto soccorso. Per l’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, l’Asp 1 di Agrigento sta cercando i direttori delle unità operative complesse di Chirurgia, Ortopedia, unità Coronarica/Cardiologia, Pronto soccorso, Recupero e riabilitazione funzionale. Per il presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca, infine, si cerca il direttore per Cardiologia, per Ortopedia, per Pediatria, per Terapia intensiva, per Astanteria e pronto soccorso e per Anatomia patologica.

Non sono stati messi a selezione, invece, il posto di direttore di Chirurgia generale del presidio ospedaliero di Agrigento e di direttore di Medicina interna del “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Una scelta questa fatta “alla luce delle convenzioni con l’azienda Policlinico di Palermo” – scrivono dall’Asp 1 di Agrigento - . Non è stato messo a selezione, poi, il posto di direttore dell’unità operativa complessa di Neuroriabilitazione alla luce della convenzione con l’Aics fondazione Maugeri e non è prevista la selezione per il direttore dell’unità operativa Malattie infettive per il presidio ospedaliero di contrada Consolida ad Agrigento. “Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al servizio Risorse umane dell’Asp, in viale Della Vittoria, 321” – ha reso noto il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito - . I numeri telefonici da potere contattare sono: 092240711 (centralino), 0922407271 e 407254.