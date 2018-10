Endoscopia, pronto soccorso e Chirurgia: l'Asp cerca di nuovo dirigenti medici

L’azienda sanitaria provinciale di Agrigento “per fronteggiare la grave carenza di personale” cerca medici. E lo fa diramando tre nuovi avvisi pubblici – avviando una valutazione comparativa dei curricula e colloquio – per dirigenti medici da destinare all’unità operativa di Endoscopia dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento; per dirigenti medici da desinare all’unità operativa di Chirurgia generale delle strutture ospedaliere dell’Asp e per dirigenti medici da destinare ai pronto soccorso dei presidi ospedalieri dell’azienda sanitaria provinciale.

Sistematicamente l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, per tamponare l’emergenza carenza di personale, cerca medici, infermieri o impiegati di altri profili. In realtà – è già accaduto più volte – questi bandi spesso finiscono per essere disertati. E questo perché si tratta di incarichi temporanei, di contratti di lavoro a tempo determinato che potrebbero anche non venire riconfermati e non soltanto a livello temporale, ma a livello di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale. Nessun medico, dunque, accetta il rischio – dopo aver magari trasferito la famiglia – di non vedersi riconfermare.

“Per fronteggiare la grave carenza di personale della dirigenza medica esistente ad Endoscopia – hanno scritto dall’Asp – si intende procedere al reperimento, mediante conferimento di contratto libero-professionale, di professionisti della dirigenza medica della disciplina di Chirurgia generale con particolare formazione in Endoscopia nel limite numerico dei posti in atto vacanti e disponibili”. Le domande, per questo avviso pubblico, dovranno essere presentate, in carta semplice e sottoscritta, al commissario dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, al viale Della Vittoria, entro 15 giorni. Identici gli altri due avvisi: quelli per la ricerca di dirigenti medici da desinare all’unità operativa di Chirurgia generale delle strutture ospedaliere dell’Asp e per dirigenti medici da destinare ai pronto soccorso dei presidi ospedalieri dell’azienda sanitaria provinciale.