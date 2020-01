L'Asp cerca dirigenti medici in Cardiologia: c'è l'avviso pubblico

Incarichi a tempo indeterminato di dirigente medico per la disciplina di cardiologia. L’azienda sanitaria provinciale ha diramato un avviso pubblico per realizzare una graduatoria dalla quale attingere.

“A causa della carenza di personale medico registratosi negli ultimi anni, - scrive l’Asp di Agrigento – e della scarsa disponibilità ad assumere a tempo determinato, in molte unità operative dei nosocomi aziendali permane una pesante carenza di medici di cardiologia nonostante le molteplici pubblicazioni di specifici avvisi per incarichi temporanei”. L’Asp, adesso, dunque, cerca nuove disponibilità ed è per questo che ha reiterato un avviso straordinario per la formazione delle graduatorie.