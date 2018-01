Aggiudicati i lavori da oltre 455 mila euro, l'asilo nido comunale si farà

L'asilo nido comunale di via Compagna si farà. Il Municipio di Favara ha aggiudicato - e l'importo complessivo degli interventi è di oltre 455 mila euro - i lavori sull'immobile che è di proprietà dell'ente. Dei lavori, per trasformare lo stabile in un vero e proprio asilo comunale, sono stati affidati ad una impresa di Valderice, nel Trapanese, che ha offerto un ribasso del 29,10 per cento.