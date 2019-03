Asilo di via Esseneto, il Comune "resuscita" il progetto di Moncada

Giaceva da anni inutilizzato, senza che coloro che lo avevano ricevuto in "dono" lo avessero mai messo a frutto. Oggi però il progetto di consolidamento strutturale dell'asilo abbandonato di via Esseneto potrebbe tornare in "vita".

Lo ha annunciato nei giorni scorsi l'assessore all'Istruzione Nino Amato, il quale, rispondendo ad un quesito del Question time del consigliere Marcella Carlisi ha spiegato che l'Ente parteciperà ad un bando sul recupero di strutture per asili nido realizzato dalla Regione Sicilian portando appunto avanti il progetto fatto realizzare più di 6 anni fa dalla fondazione "AgireInsieme" ma mai usato dal Municipio.

L'asilo è chiuso ormai da oltre un decennio per problemi strutturali. Nel tempo è stato più volte saccheggiato e danneggiato.