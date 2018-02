Via Passeggiata Archeologica, l'asfalto diventa color tufo: iniziati i lavori

Aperto il cantiere per la posa dell'asfalto color tufo sulla via Passeggiata archeologica, a partire dal quartiere Ellenistico-Romano verso valle. Da questa mattina, il manto stradale ha iniziato a cambiare colore.

L’intervento sperimentale - fanno sapere dall'Anas - è finalizzato ad una migliore integrazione dell’infrastruttura nell’ambito del sito archeologico. Gli interventi di pavimentazione e realizzazione della segnaletica orizzontale riguarderanno circa 500 metri di statale e si protrarranno fino a venerdì 23 febbraio.

Dopo l’edizione 2018 del Mandorlo in fiore, anche la rotatoria Giunone si trasformerà: nelle aiuole verranno sistemate piante autoctone, verrà installata una illuminazione a Led e un gigantesco granchio visibile ai turisti dalla collina dei Templi, logo dell’antica moneta di Akragas oggi simbolo del Parco archeologico Valle dei templi.

"Ringrazio l'amministratore delegato di Anas, Vittorio Armani - ha scritto in un post su Facebook il sindaco Lillo Firetto - per avere accolto la richiesta e mantenuto l'impegno. Un segno di sensibile attenzione al Patrimonio culturale ad un sito Unesco dichiarato di Eccezionale valore per l'umanità".

Il presidente nazionale di Anas e il primo cittadino di Agrigento, per arrivare a questi lavori, firmarono, nel maggio 2016, all’ex collegio dei Filippini, una apposita convenzione. Firetto e il presidente Armani effettuarono anche un sopralluogo in alcuni punti lungo l’asse viario.

