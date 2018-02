Ascensori guasti all'ospedale, Asp: "Sei impianti saranno ripristinati a breve"

Sono durati qualche ora i disagi all'ospedale di "Giovanni Paolo II" di Sciacca. Pochi giorni fa, uno degli ascensori si era guastato a causa della rottura di una fune d'acciaio. Il cavo è stato riparato in un paio d'ore ed il montalettighe è tornato in funzione. Lo rende noto l'Asp di Agrigento, che ha espresso "il proprio rammarico per il disguido che ha arrecato disagi all’utenza".

La direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale, inoltre, comunica che, nell’arco di qualche giorno, "sarà ripristinata la funzionalità di altri sei impianti del nosocomio saccense attualmente fermi. Entro il 10 del mese di febbraio, stando alle previsioni del Servizio tecnico aziendale, saranno rimessi in funzione i primi tre ascensori mentre gli altri tre, al termine di un intervento specializzato, ripartiranno entro la metà di marzo".

"Così facendo - prosegue l'azienda - sarà assicurata in tempi brevi l’efficienza di sedici elevatori, quelli più importanti, sul numero totale dei trenta impianti di cui dispone il presidio ospedaliero. La restante parte sarà comunque oggetto di un intervento di ripristino che l’Asp ha già programmato nell’ambito di un appalto globale, in via di pronta definizione, con il quale si procederà alla riparazione di tutti gli ascensori presenti nelle varie strutture distribuite sul territorio provinciale".