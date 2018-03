Ascensori guasti e "sosta selvaggia" al parcheggio: è caos in ospedale

I guasti agli ascensori non danno tregua all'Asp di Agrigento. Su 124 impianti dell'azienda, tra ospedali, poliambulatori e medicina del territorio - si legge sul quotidiano La Sicilia - ben 43 non sono funzionanti e saranno oggetto di manuntenzione straordinaria.

È emergenza all'ospedale "San Giovanni di Dio", dove all'impianto elevatore che dalla scala A conduce al pronto soccorso, fermo da tempo, si aggiungono adesso gli ascensori delle scale D e C. La situazione crea notevoli disagi tra gli utenti che, durante le visite ai pazienti, devono raggiungere i piani alti facendo le scale.

Intanto, è critica anche la situazione sul fronte parcheggio, dove è ancora "sosta selvaggia". Sono ancora fermi, infatti, i lavori per l'installazione della segnaletica e non ci sono vigili nella zona, come non c'è alcun autobus che collega direttamente la città con il presidio sanitario.