"Artisti siciliani per Papa Francesco", c'è l'agrigentino Lello Analfino

Papa Francesco fa tappa in Sicilia. Ad accoglierlo, oltre a migliaia di fedeli, anche una vera e propria kermesse di spettacoli. A Piazza Armerina, il 15 settembre, tanti musicisti. Il direttore artistico dell’evento sarà l’agrigentino Lello Analfino. Il leader dei Tinturia ha coinvolto i principali artisti siciliani. Spettacoli e musica per il pontefice, per una giornata che promette grandi emozioni. Le esibizioni si svolgeranno in piazza Falcone e Borsellino.