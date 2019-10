La IV commissione Ars, riunione straordinaria e aperta nella Valle dei Templi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Venerdì 4 ottobre alle ore 17.30, presso la casa SanFilippo di Agrigento, si terrà una seduta della IV Commissione legislativa ARS, presieduta dall'onorevole Giusi Savarino, aperta alla cittadinanza.

Il tema della convocazione è il confronto con gli ordini professionali sul disegno di Legge "governo per il territorio".

Questa riforma Urbanistica, attesa da più di 40 anni, cambierà il nostro modo di vivere e percepire la città. La seduta sarà occasione di confronto su principi quali ad esempio, consumo del suolo zero e la qualità architettonica. Si esamineranno modelli virtuosi di rigenerazione urbana come ad esempio Farm Cultural Park di Favara. Concluderà i lavori il presidente della regione Nello Musumeci.

La cittadinanza è invitata a partecipare.