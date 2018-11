Carabinieri, arrivano i rinforzi: in servizio 234 militari in più

Nei prossimi giorni giungeranno in Sicilia 234 giovani carabinieri che andranno a rafforzare gli organici delle stazioni dell’Arma presenti nell’isola. A darne notizia è il comando provinciale di Palermo.

Il robusto contingente di nuovi carabinieri consentirà di incrementare il numero di servizi preventivi/repressivi svolti dai colleghi già presenti, secondo le esigenze operative individuate dal comandante della Legione, il generale di Brigata Giovanni Cataldo, al comando dallo scorso 4 settembre.

Nello specifico, è prevista l’assegnazione dei militari neo giunti in molte delle 400 stazioni carabinieri dislocate in quasi ogni Comune dell’isola. Saranno dunque le unità di base dell’Arma a trarne maggiore beneficio, nell’ottica di garantire una maggiore sicurezza alla cittadinanza, di svolgere un controllo del territorio ulteriormente rafforzato, di contribuire a far sentire la tradizionale vicinanza del carabiniere al cittadino.

Il potenziamento degli organici, sul piano effettivo, consentendo una più intensa ed efficace attività di contrasto della criminalità sui fronti più caldi dell’isola e nella prevenzione dei reati predatori e contro il patrimonio in generale, eleverà il livello di percezione della legalità. La notizia costituirà motivo di soddisfazione per tutti i siciliani che chiedono una maggiore presenza dell’Arma sempre al servizio delle comunità.