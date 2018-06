Emergenza rifiuti, arriva l'ok: Favara potrà conferire nella discarica di Lentini

Favara conferirà i rifiuti a Lentini. E’ quanto comunicato dall’amministrazione comunale. La raccolta dell’indifferenziato nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato riprenderà regolarmente il 9 giugno. Con la discarica di Siculiana chiusa, Favara potrà “trasferire” i rifiuti a Lentini. L’ok è arrivato quest’oggi. La discarica di Siculiana non ha passato "l'esame" del Ministero dell'Ambiente e non verrà concessa la riapertura finché non si doterà di un impianto Tbm per la biostabilizzazione diverso da quello attualmente utilizzato.