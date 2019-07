L'arresto di Carola Rackete, Sea Watch ha raccolto 1,4 milioni di euro

La Ong "Sea Watch" ha raccolto - dopo l'arresto, a Lampedusa, del comandante Carola Rackete - 1,4 milioni di euro di donazioni: 969.000 provengono dalla Germania e 410.000 euro dall'Italia. La Ong intende condividere e ridistribuire i soldi ricevuti da queste donazioni private con le altre organizzazioni umanitarie impegnate nei salvataggi dei migranti nel Mediterraneo. A renderlo noto, secondo quanto riporta l'Ansa, è stato un portavoce della Ong tedesca.

"Si formerà un comitato perché vogliamo utilizzare il denaro nel modo più efficace possibile per i salvataggi in mare, non solo per la Sea Watch, ma anche per cercare insieme dove è più urgente" - ha detto il portavoce dell'organizzazione - .

Era il 29 giugno quando la "Sea Watch3" forzava il blocco e - stando all'accusa - dopo aver leggermente speronato una motovedetta della Guardia di finanza attraccava al porto di Lampedusa. Al comando della nave: la trentunenne tedesca Carola Rackete che aveva invocato, a gran voce, “lo stato di necessità”. Il comandante venne arrestato, in flagranza di reato, dalle Fiamme gialle.