"Si fa prestare il cellulare e chiede 50 euro per restituirlo", arrestato 23enne

Prima si fa prestare il cellulare da un suo conoscente e poi chiede 50 euro per restituirlo. Con l'accusa di estorsione, è stato arrestato dai carabinieri a Burgio, Anton Romica Ionut, 23enne di origine romena. Dopo la denuncia della vittima, hanno indagato i militari della compagnia di Sciacca e della Stazione di Burgio, che si sono messi subito sulle tracce del giovane.

Dopo una veloce indagine - ricostruiscono i carabinieri - è stata organizzata la riconsegna del telefono alla giovane vittima, monitorata a distanza da alcuni militari in borghese. Il giovane romeno è caduto nella “trappola” ed è stato arrestato in flagranza dai carabinieri per estorsione, non appena avrebbe messo in tasca i 50 euro come “cavallo di ritorno”. L’autorità giudiziaria ha subito disposto gli arresti domiciliari per il giovane.