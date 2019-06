L'arresto del comandante Carola Rackete, Salvini: "Ha messo a rischio la vita dei finanzieri"

"Solidarietà alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine e della Guardia di Finanza in particolare, visto che poche ore fa hanno rischiato la vita per la scelta della Sea Watch. Da giorni stanno difendendo la legalità e i confini italiani, costretti agli straordinari da una nave pirata e da alcuni parlamentari di sinistra (tra cui un ex ministro) che anziché stare con le forze dell'ordine e con l'Italia hanno scelto di schierarsi con una Ong tedesca che ha schiacciato una motovedetta delle Fiamme Gialle". Lo dice, secondo quanto riporta l'Ansa, il ministro dell'Interno, nonché vice premier, Matteo Salvini.

"I nostri finanzieri erano in grave difficoltà, ma - ha aggiunto, stando sempre a quanto riporta l'Ansa, il ministro Salvini - i parlamentari di sinistra applaudivano la capitana della Sea Watch".

"Abbiamo chiesto l'arresto di una fuorilegge che stanotte ha anche messo a rischio la vita di uomini delle forze dell'ordine italiane, la multa per questa Ong straniera, il sequestro della nave, che ha finito di andare in giro per il Mediterraneo a infrangere leggi, e la distribuzione di tutti gli immigrati a bordo in altri Paesi europei. Abbiamo fatto bene a chiedere che le leggi fossero rispettate: mi sembra che giustizia sia fatta". Lo ha detto al Gr1 il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

"Comportamento criminale della comandante della Sea Watch, che ha messo a rischio la vita degli agenti della Guardia di Finanza. Ha fatto tutto questo con dei parlamentari a bordo tra cui l'ex ministro dei Trasporti: incredibile". Lo dice, secondo quanto riporta l'Ansa, il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Ha tentato di schiacciare contro la banchina del porto di Lampedusa una motovedetta della Guardia di Finanza, con l'equipaggio a bordo, mettendo a rischio la vita degli agenti. Delinquenti! Io sto con le forze dell'ordine, io sto con la legge, io sto con l'Italia" - ha poi scritto Salvini su Facebook, postando un video

che ritrae il momento in cui si è verificato il rischio di collisione tra la nave olandese della ong e la motovedetta delle Fiamme Gialle.