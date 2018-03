Da Agrigento a Brancaccio per comprare 200 grammi di hashish, due arresti

Da Agrigento a Palermo per acquistare hashish da rivendere nelle loro zone. La polizia ha arrestato a Brancaccio due giovani incensurati di 19 e 22 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno sequestrato due panetti da 100 grammi l’uno che erano nascosti in auto.

I poliziotti in volante stavano passando per via Padre Annibale di Francia quando hanno notato un’auto con due persone a bordo, ferma sul ciglio della strada. Quindi il controllo. "Gli occupanti - spiegano dalla Questura - erano due giovani, uno dei quali avrebbe compiuto gli anni proprio ieri".

Con la scusa di questa ricorrenza i due hanno cercato di giustificare la propria presenza a Palermo: "Ci siamo fatti un passeggiata per festeggiare il compleanno". Una volta scovati i due panetti, però, i ragazzi non hanno potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità. Dopo l’arresto e la convalida per i due è stato disposto l’obbligo di firma nell’Agrigentino.