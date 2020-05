"Stavano portando via da un'azienda materiale ferroso", arrestati due 20enni empedoclini

Dura giovani, un 22enne e un 19enne sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri di Porto Empedocle perché sorpresi all'interno del capannone di una ditta che produce energia alternativa a Montaperto.

Al centro del piazzale dell'azienda i due avevano già accatastato tutto il materiale ferroso e le bombole che erano riusciti a trovare all’interno del capannone e, verosimilmente, sarebbero dovuti tornare per recuperarlo, ma sono stati beccati dai militari che erano intervenuti in seguito ad una segnalazione. Giunti sul luogo i carabinieri hanno trovato il cancello d’ingresso divelto e sorpreso i due, che sono stati arrestati, in flagranza di reato, per furto aggravato in concorso e per porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso.

Durante la perquisizione, ad uno dei ragazzi sono stati trovati anche pochi grammi di sostanza stupefacente, del tipo hashish. L’empedoclino è stato, dunque, segnalato alla Prefettura di Agrigento quale consumatore abituale di droga. I carabinieri hanno anche sequestrato due moto da cross, utilizzate dai ragazzi per commettere il furto.

I giovani di Porto Empedocle, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida del doppio arresto.