Arresti per furti in casa a San Leone, Mucci: "Apprezzamento per la polizia"

In seguito alle ultime brillanti operazioni messe a segno dagli organi giudiziari investigativi e dalle forze dell’ordine nel territorio di Porto Empedocle e Agrigento, finalizzate alla repressione di fenomeni malavitosi, la scrivente Organizzazione sindacale manifesta soddisfazione ed esprime, anche a nome di tutti i componenti del Direttivo della Federazione di Agrigento, il loro vivo ringraziamento ed elogio al Commissario Giovanni Franco, della Questura di Agrigento,al vice questore Cesare Castelli del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle,alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, per la quotidiana ed incessante opera che, con professionalità ed abnegazione, svolgono per garantire alla collettività adeguate condizioni di sicurezza ed il rispetto della legalità.