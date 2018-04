"Senza patente e con tre ovuli di cocaina addosso", arrestato trentenne

I carabinieri di Agrigento setacciano il territorio. Un romeno finisce in manette. E’ successo questa mattina, un 30enne è stato tratto in arresto nel centro storico di Grotte. “Sto andando a lavoro…” così l’uomo ha voluto giustificare la sua fretta. Il romeno alla vista dei militari dell’Arma ha abbassato il cappuccio, ma il suo nervosismo ha insospettito i carabinieri. Durante una perquisizione dalla tasche sono saltati fuori tre ovuli di cocaina pronti per lo spaccio. Il romeno è finito in manette e ora dovrà rispondere di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’autorità giudiziaria ha disposto che venisse ristretto agli arresti domiciliari. La droga, al dettaglio, avrebbe potuto fruttare alcune centinaia di euro.

L’attività svolta rientra in una forte intensificazione del contrasto al fenomeno del consumo e spaccio di stupefacenti sull’intero territorio della provincia, disposta dal comando provinciale carabinieri Agrigento. Negli ultimi tre mesi, sono stati frequenti i blitz effettuati, con numerosi pusher finiti in manette. Vasta la varietà di droghe sequestrate. Dal “fumo” all’”erba” ed ultimamente, si è assistito anche al ritorno dell’”eroina”.