Non evase dai domiciliari, solo non poteva rientrare in casa: assolto

Era agli arresti domiciliari, ma rimase fuori casa perché qualcuno aveva cambaito la serratura mentre lui si trovava in carcere. Per questo motivo un favarese, Gaspare Volpe, è stato assolto per l'accusa di evasione. La vicenda è raccontata dal quotidiano La Sicilia in edicola oggi.

L'uomo, noto anche per essere stato il datore di lavoro di Gessica Lattuca, la giovane mamma favarese scomparsa nel nulla ormai un anno fa, di ritorno alla propria abitazione dalla casa circondariale di contrada "Petrusa" si trovò infatti nell'impossibilità di ritornare a casa perché qualcuno aveva cambiato la toppa della porta. Volpe rimase fuori tutta la notte finché non venne individuato dai carabinieri.