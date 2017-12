"Molestie all'ex fidanzata", agente della Penitenziaria arrestato per stalking

Agrigentino arrestato in flagranza di reato. L’uomo, un poliziotto della Penitenziaria che presta servizio nel nord Italia, è responsabile del reato di atti persecutori verso la sua ex fidanzata. Nella serata di ieri, ad allertare i poliziotti sarebbe stata la stessa agrigentina che avrebbe riferito di essere stata molestata dall’uomo. La donna è stata accompagnata a casa dagli agenti della polizia, perché impaurita del suo ex fidanzato.

Come se non bastasse, l’agrigentino ha deciso di raggiungere ugualmente l’ex fidanzata, per discutere. La donna ha deciso di chiamare in soccorso ancora una volta la polizia, la “volante” senza perder tempo è intervenuta, trovando sotto l’abitazione della sua ex fidanzata, l’uomo che discuteva animatamente. Per questo l’agrigentina ha decido di denunciare tutto, aggiungendo che le molestie erano soltanto le ultime di una lunga serie. L’uomo è stato arrestato e dopo le formalità di rito posto agli arresti domiciliari su disposizioni dell’autorità giudiziaria.