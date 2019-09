Arrestato perché trovato con 14 dosi di cocaina: 33enne torna in libertà

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti del tunisino 33enne senza fissa dimora, il divieto di permanere in provincia di Agrigento. Si tratta dell'immigrato che, nei giorni scorsi, era stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Ribera dopo che era stato trovato in possesso di 14 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 6 grammi.