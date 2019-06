Inveisce contro i carabinieri, arrestato parcheggiatore esagitato

Ha inveito contro i carabinieri, per questo motivo un parcheggiatore è stato arrestato. Il fatto è accaduto a Bovo Marina, a Montallegro.

Il parcheggiatore del posto ha incontrato alcuni carabinieri della locale Stazione che camminavano sulla spiaggia liberi dal servizio.

L'uomo, presumibilmente risentivo per il sequestro dell'area di parcheggio avvenuto alcuni giorni fa da parte dei militari dell'Arma e della polizia municipale e della capitaneria di porto, ha iniziato ad inveire contro i militari. I carabinieri hanno provato a ricondurlo alla ragione, ma l'uomo ha posto resistenza.

Il parcheggiatore è stato condotto in caserma in stato d'arresto. L'episodio ha indotto i carabinieri e la polizia municipale ad intensificare subito ulteriormente i controlli sull'area di parcheggio, al fine di garantire che la sosta delle auto, d'ora in avanti, avvenga gratuitamente, come disposto pochi giorni fa con ordinanza del sindaco di Montallegro.