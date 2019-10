Aveva 54mila euro nascosti in un caravan, preso re delle truffe: è agrigentino

I carabinieri quando hanno perquisito il caravan dentro il quale abitava insieme alla moglie hanno trovato un vero e proprio tesoro: ben 54mila euro, suddivisi in banconote da 50, 100, 200 e 500 euro. Il tutto, molto probabilmente frutto di attività illecita, abilmente nascosto tra la biancheria intima.

A finire nei guai un 31enne di etnia sinti ma residente nell'Agrigentino, nullafacente e con decine di denunce sulle spalle per la truffa dello specchietto. A denunciarlo per l’ennesima volta sono stati i carabinieri di Chialamberto durante un’attività finalizzata al contrasto dei reati predatori che si è svolta in via Pancalieri a Torino.

L’uomo in passato è stato già arrestato quattro volte per truffa e sottoposto 15 volte alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune.

Redazione Torinotoday