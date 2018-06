"Ruba l'acqua dei vigili del fuoco e tentando la fuga rapina un pompiere", arrestato 27enne

È stato sorpreso mentre rubava acqua, con tanto di autobotte, da un idrante dei vigili del fuoco del comando di Villaseta. Ad accorgersene è stato un pompiere. Un vigile del fuoco che, insospettitosi, si è avvicinato. E alla vista del pompiere il ladro gli ha strappato dalle mani il telefono cellulare con il quale verosimilmente il vigile stava facendo scattare l'allarme. Il ladro-rapinatore è scappato, ma è stato - grazie anche alla determinante collaborazione del vigile del fuoco - intercettato e arrestato dai carabinieri. A finire in manette è stato Roberto Salvatore Di Maria, 27 anni, con l’accusa di rapina e furto aggravato.

È accaduto lungo una strada interpoderale del quartiere di Villaseta. Il giovane – ricostruiscono i carabinieri – è stato notato da un vigile del fuco mentre stava prelevando dell’acqua, con un’autobotte, da un idrante in dotazione al comando dei vigili del fuoco. Il pompiere si è avvicinato al giovane che, - sempre secondo quanto fanno sapere i carabinieri - vistosi sorpreso con le mani nel sacco, ha strappato il telefono cellulare dalle mani del vigile del fuoco e, dopo averlo fatto cadere con uno sgambetto, si è dato alla fuga. Il vigile del fuoco, però, non si è dato per vinto. Ha subito fatto allertare telefonicamente il 112 ed è scattato immediatamente un piano di posti di blocco, attuati da varie pattuglie dell’Arma per cinturare la frazione di Villaseta, coordinato dalla centrale operativa del comando provinciale.

Dopo alcuni minuti, grazie anche alle indicazioni fornite dalla vittima, i carabinieri hanno rintracciato e bloccato il 27enne. Nel corso della sua perquisizione, è saltato fuori il telefono cellulare che poco prima aveva sottratto al vigile del fuoco. Il giovane, dunque, con l’accusa di rapina e furto aggravato di acqua, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato ristretto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.