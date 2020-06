Nasconde pistola "clandestina" sotto il materasso, arrestato 46enne

E' stato un pomeriggio di ricerche, per i carabinieri della sezione operativa di Licata. I militari dell'Arma, insospettivi da un pregiudicato 46enne, hanno deciso di pedinarlo. I carabinieri hanno deciso di seguire l'uomo fin dentro la propria abitazione, per poi decidere di perquisire ogni angolo di casa.

I carabinieri hanno trovato, ben nascosta sotto al materasso della camera da letto, una rivoltella calibro 7,65 ed alcune munizioni. L’arma, una pistola a tamburo risultata senza matricola, è stata sequestrata insieme alle munizioni. Perl’uomo sono scattate le manette: è stato infatti tratto in arresto per il reato di detenzione di arma clandestina, ed ora permane presso la propria abitazione a disposizione dell’autorità giudiziaria. A finire in manette, dunque, è stato un 46enne di Licata.