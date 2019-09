Rubano un cellulare e offerte per i cani randagi, arrestati due tunisini

Hanno prima rubato un cellulare ad una turista e poi "depredato" la cassetta delle offerte raccolte - da un'associazione locale - in sostegno degli animali abbandonati. Per questo due tunisini trentanovenni sono stati arrestati a Lampedusa da parte dei carabinieri.

I due, sbarcati nei giorni scorsi e ospiti dell'hotspot di contrada imbriacola, sono stati rapidamente rintracciati dai militari dell'Arma della stazione isolana e sono andati anche in escandescenze alla vista degli uomini in divisa. Uno dei due aveva con sè anche un coltello. Dovranno adesso rispondere delle ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, motivo per il quale è scattato l'arresto, furto aggravato in concorso e porto ingiustificato di arma bianca.