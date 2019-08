Arrestati per spaccio tre giovani, due di loro provano ad aggredire i carabinieri: fermati

I militari dell'Arma, hanno arrestato tre pusher. Dopo un controllo serrato, i carabinieri, hanno stretto le manette ai polsi di tre nord africani, provenienti da Ghana e Senegal. Due di loro, hanno anche provato, ad aggredire i militari dell'Arma. Nel dettaglio, uno di loro, è stato fermato a Sciacca dai militari dell’Arma, alla fermata dell’autobus, mentre tornava da Palermo. Il ragazzo ghanese, 20enne, si mostrava particolarmente nervoso e agitato. L’immediata perquisizione, effettuata dai carabinieri in servizio di prevenzione, ha svelato la ragione di tale disagio. All’interno dello zainetto del giovane, è stato trovato un panetto di hashish del peso di 100 grammi.

La perquisizione è stata estesa anche al domicilio del nord-africano, un’abitazione in zona San Michele di Sciacca. All’interno della casa, i militari hanno trovato altri due individui senegalesi rispettivamente di 19 e 23 anni, che hanno cercato di opporsi al controllo antidroga, proferendo minacce e addirittura tentando lo scontro fisico con i carabinieri intervenuti, fortunatamente fermato da un pronto quanto risolutivo intervento. Anche i due giovani, a questo punto, sono stati tratti in arresto per resistenza aggravata e lesioni personali a Pubblico Ufficiale. Per tutti e tre gli arrestati, la Procura di Sciacca ha disposto i domiciliari.