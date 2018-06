Si aggiravano con fare sospetto, arrestate due donne: erano ricercate per furto

Stavano per mettere a segno un furto in appartamento? O avrebbero truffato qualche anziano residente in una delle palazzine? Non ci sarà mai una risposta a questi interrogativi, che si sono posti anche i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento. Tre donne – tutte croate – sono state comunque bloccate e portate negli uffici della caserma “Anghelone” della polizia di Stato: per due di loro è scattato l’arresto, per l’altra una denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Ancora una volta, la “chiave” vincente – che ha garantito un intervento più che tempestivo dei poliziotti delle “Volanti” - è stata quella dei “mille occhi puntati sulla città”. A chiamare il 113, segnalando la presenza e movimenti sospetti di tre donne, è stata un’agrigentina. A quanto pare, le tre giovani donne erano state viste aggirarsi fra le vie Esseneto, Petrarca e Luigi Sturzo.

Gli agenti delle “Volanti” – coordinati dal vice questore Cesare Castelli – si sono subito precipitati e sono riusciti ad avvistarle mentre erano all’interno di un cortile di via Ugo La Malfa. Le tre – di 18, 21 e 26 anni, tutte incinte, - sono state bloccate e portate alla “Anghelone”. Sono scattati gli accertamenti e i poliziotti hanno impiegato poco a verificare che a carico di una c’era un ordine di esecuzione perché doveva scontare un anno e mezzo di reclusione per una condanna di furto, a carico della diciottenne c’era un ordine di custodia – anche in questo caso per furto messo a segno nel Palermitano – da scontare in un istituto minorile visto che il reato era stato commesso quando era ancora minorenne e, infine, l’ultima donna è risultata avere un obbligo di soggiorno ad Acireale. Mentre le prime due sono state dunque arrestate e portate rispettivamente al carcere Petrusa di Agrigento e in un istituto minorile di Caltanissetta, l’ultima è stata denunciata, per inosservanza dell’obbligo di soggiorno, alla Procura della Repubblica.

I poliziotti, ieri, erano certi del fatto che il loro tempestivo intervento aveva permesso di prevenire un reato. Verosimilmente qualche furto in appartamento visto che le donne sarebbero state note alle forze dell’ordine proprio per pregressi furti messi a segno in altre parti dell’isola e della nazione. Non veniva escluso però che avrebbero anche potuto compiere qualche furto in danno degli anziani. Le tre donne sono risultate essere tutte in stato di gravidanza. I provvedimenti d’arresto sono stati eseguiti immediatamente, ma almeno in un caso appare improbabile che la giovane rimarrà a lungo al carcere Petrusa.

Il questore di Agrigento, Maurizio Auriemma, più volte ha invocato la collaborazione dei cittadini nel segnalare movimenti o presenze sospetti. I fatti delle ultime ore dimostrano, infatti, concretamente, come il “gioco di squadra” consente l’immediato intervento della polizia di Stato e viene dunque tracciata la strada della prevenzione o della repressione