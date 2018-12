Arredo urbano, arrivano panchine e portabiciclette

Arredo urbano, nuove panchine e altri "accessori" per il centro città in arrivo. Il Comune di Agrigento, con risorse provenienti dalla Valle dei Templi ha infatti disposto l'acquisto di numerose strutture verosimilmente in metallo da distribuire in varie zone della città. Stando alla ripartizione pensata dall'Ente, 3 andranno al Belvedere Modugno, 5 tra piazza Cavour e Porta di Ponte, 2 in piazza Madonna della Catena, 14 a San Leone, 4 al Villaggio Mosè, 4 al Campo sportivo, 3 in via Dante, 3 in via Manzoni, 3 al Villaggio Peruzzo, 1 a Bonamorone.

Insomma, si andranno a sostituire-integrare le panchine già presenti che, ormai, portano chiari i segni del tempo trascorso. Ma non è finita qui, perché il Comune ha ritenuto bene di usare parte delle somme - circa 2mila euro - per acquistare dei "portabiciclette" da distribuire tra piazza Municipio, piazza Don Minzoni, piazza Cavour, Porta di Ponte, piazzale Giglia, lungomare Falcone e Borsellino, Villaggio Peruzzo e piazza Vittorio Emanuele. Chi dovrà usarli - ad eccezione forse di quelli collocati nella zona rivierasca - è tutto da capire.