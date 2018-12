"Armato" di spranga ha distrutto lunotti e parabrezza di 20 auto, bloccato e denunciato il vandalo: è un 40enne

E' un quarantenne l'autore del ripetuto e maxi danneggiamento messo a segno fra la notte di Natale e la mattinata di ieri in centro a Porto Empedocle. L'uomo - originario del Nord Italia, di Padova per la precisione, - è stato acciuffato dai carabinieri della stazione di Porto Empedocle. E' stato denunciato, in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per le ipotesi di reato di porto abusivo di arma e danneggiamento aggravato.

I carabinieri - che hanno letteralmente rastrellato la cittadina marinara, come del resto ha fatto anche la polizia di Stato - hanno sequestrato la spranga con la quale il quarantenne ha distrutto parabrezza e lunotti di circa 20 auto. Macchine che erano state lasciate posteggiate fra le vie Roma e Lincoln, nonchè in traverse e perpendicolari attigue.

Il quarantenne era stato identificato grazie ad alcuni filmati dei sistemi di video sorveglianza pubblici e privati. Filmati passati immediatamente in rassegna dalle forze dell'ordine che hanno, subito dopo l'identificazione, avviato la "caccia" all'uomo. I carabinieri della stazione di Porto Empedocle sono riusciti dunque a rintracciare il vandalo. Un recidivo visto che ha "seminato" gravissimi danni in quasi tutto il centro.