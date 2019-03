Aria che passa dai contatori, Campione a processo per tentata truffa

Marco Campione, ex presidente di Girgenti Acque è a giudizio per tentata truffa aggravata per la fatturazione di consumi che avrebbero tenuto conto anche del passaggio di aria nei contatori. A riportare la notizia è il quotidiano La Sicilia. Il processo si celebra davanti ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento. Il giudice monocratico, Vincenzo Ricotta, aveva annullato l’ordinanza di apertura del dibattimento, rimettendo in termini la persona offesa per la costituzione di parte civile, cioè una casalinga di Ravanusa, difesa dall’avvocato Lillo Massimiliano Musso. Campione si è opposto alla costituzione di parte civile e il giudice Ricotta si è riservato di sciogliere la questione all’udienza del 12 aprile prossimo, quando verranno sentiti i primi testimoni.

La vicenda parte dall’accertamento della polizia ciudiziaria incaricata dalla Procura della Repubblica di Agrigento che ha verificato il passaggio di aria ritenuto oltre norma dal contatore idrico della donna che avrebbe portato a bollette da migliaia di euro e un successivo distacco dell’utenza per morosità.