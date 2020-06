Area Pip, via la bando di assegnazione: ecco come partecipare

Rilancio dell'economia palmese, il sindaco Stefano Castellino annuncia che sul sito del Comune è scaricabile il bando per l'assegnazione dei lotti in area Pip. L'area è stata anche inserita tra le zone Zes dalla Regione Siciliana, quindi dovrebbe godere di una fiscalità di favore.

"Devo ringraziare l'assessore alle Attività produttive Salvatore Castronovo e Concetta Di Vincenzo e tutto l'ufficio per l'encomiabile lavoro svolto - dice il primo cittadino - Il bando rappresenta una tappa fondamentale per lo sviluppo della nostra città. Si tratta di un’area speciale designata all’interno di un paese in cui vengono eliminate le normali barriere commerciali come le quote, le tariffe e le necessità burocratiche, al fine di attirare nuovi investimenti commerciali nazionali e internazionali. Esse sono sviluppate in luoghi che sono geograficamente vantaggiosi per il commercio; luoghi ove sorgono aeroporti internazionali, porti e simili sono preferiti per lo sviluppo di zone di libero scambio. Ciò, in quanto le merci dipendono dalla disponibilità della materia prima, oltre che dalla manodopera qualificata e dal personale tecnico ben attrezzato. La zona di libero scambio può essere definita come un centro manifatturiero ad alta intensità di manodopera, che comporta l’importazione di componenti e materie prime, e le merci prodotte vengono esportate in diversi paesi".